https://static.news.ru/photo/7f405cc0-57ad-11ea-97e8-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр спорта РФ Олег Матыцин проведёт встречу с президентом Союза биатлонистов России (СБР) Владимиром Драчёвым из-за ситуации, связанной с обысками у российских спортсменов на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце.
Мы обеспокоены ситуацией, которая сложилась на чемпионате мира по биатлону. В ближайшее время состоится встреча с главой СБР. Естественно, будем принимать необходимые меры, но, повторяю, министерство является государственным органом, а взаимодействие с Международным союзом биатлонистов осуществляет СБР, — цитирует Матыцина РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что рано утром 22 февраля итальянская полиция устроила обыски в номерах российских биатлонистов. Позже посольство Италии в России сообщило, что сотрудники правопорядка никаких улик не нашли. После этого полиция приезжала к Логинову второй раз, поздно ночью, накануне масс-старта. В результате этого Логинов решил отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира в Италии.