Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак заявил, что скандал на чемпионате мира вокруг российского тренера Александра Касперовича был раздут из-за того, что СМИ требовались «какие-то сенсации». По его словам, Международный союз биатлонистов (IBU) не имеет претензий к ФБУ и не готовит санкций из-за передачи аккредитации личному тренеру Александра Логинова.

Брынзак в интервью YouTube-каналу Biathlon News пояснил, почему украинская делегация в Италии пошла навстречу Касперовичу. Логинов — не чужой для нас человек, он женился на украинской биатлонистке. А его тренер...