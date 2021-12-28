Матыцин сказал, сколько призовых выплатили российским призёрам ОИ в Токио

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что призёры летних Олимпийских и Паралимпийских в Токио из РФ получили суммарно 823,9 млн рублей призовых, передаёт ТАСС. Он отметил, что атлеты готовились в очень непростых условиях.

В очень непростых условиях готовились наши спортсмены к Играм в Токио, в условиях ограничений. Общая сумма призовых выплат победителям и призерам Игр составила 823,9 млн рублей, — сказал Матыцин.

Летние Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа 2021 года. В Японии российские спортсмены завоевали 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые. Это позволило отечественной сборной занять третье место в неофициальном командном зачёте по общему числу наград, уступив лишь США (113) и Китаю (88). При этом по количеству золотых она осталась позади Японии и Великобритании.

На Паралимпиаде сборная России взяла 118 наград (36 + 33 + 49), что также позволило ей расположиться на третьей строчке по общему числу наград. По этому показателю она уступила Китаю (207) и Великобритании (124).

Ранее вице-премьер России по спорту и туризму Дмитрий Чернышенко посчитал справедливым лишать флагов и гимнов сборные стран, принявших решение бойкотировать зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Чиновник выразил сожаление тем фактом, что США пытаются «разыгрывать эту карту» в случае с соревнованиями в Китае, а также добавил, что бойкоты никогда не приносили пользы.