https://static.news.ru/photo/5f9a0c5c-4fee-11ea-b9d4-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил президента Федерации санного спорта России Наталью Гарт с успешным выступлением спортсменов национальной сборной на старте чемпионата мира, который проходит в Сочи.

Три победы из трёх в спринтерских гонках — поистине легендарный результат, а спортсмены — настоящие герои. Передавайте им мои искренние поздравления, — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Матыцин также выразил надежду, что в заключительные дни турнира российские спортсмены порадуют своими результатами.

Чемпионат мира по санному спорту проходит в Сочи с 14 по 16 февраля. Сборная России впервые в истории одержала победу во всех спринтерских дисциплинах.

Российский саночник Роман Репилов занял первое место на чемпионате мира в Сочи в спринте. Золото в спринте у женщин завоевала Екатерина Катникова, а также дуэт Александр Денисьев/Владислав Антонов в спринте в двойке, писал NEWS.ru.