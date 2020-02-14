Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил президента Федерации санного спорта России Наталью Гарт с успешным выступлением спортсменов национальной сборной на старте чемпионата мира, который проходит в Сочи.
Три победы из трёх в спринтерских гонках — поистине легендарный результат, а спортсмены — настоящие герои. Передавайте им мои искренние поздравления, — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.
Матыцин также выразил надежду, что в заключительные дни турнира российские спортсмены порадуют своими результатами.
Чемпионат мира по санному спорту проходит в Сочи с 14 по 16 февраля. Сборная России впервые в истории одержала победу во всех спринтерских дисциплинах.
Российский саночник Роман Репилов занял первое место на чемпионате мира в Сочи в спринте. Золото в спринте у женщин завоевала Екатерина Катникова, а также дуэт Александр Денисьев/Владислав Антонов в спринте в двойке, писал NEWS.ru.
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