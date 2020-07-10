Матыцин отреагировал на отставку Владимира Драчева с поста главы СБР

https://static.news.ru/photo/2e7682e6-c27f-11ea-85bf-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал новость об уходе Владимира Драчёва с поста президента Союза биатлонистов России.

Российской биатлонной семье сейчас необходимо объединить усилия для выхода из кризиса. Новому руководителю СБР предстоит разрешить все противоречия, сложившиеся в организации. Первоочередные задачи — развитие биатлона в регионах, подготовка спортивного резерва, улучшение результатов российских спортсменов на международной арене , восстановление членства в IBU, а также грамотное управление СБР и взвешенная кадровая политика. Российский биатлон — один из самых популярных и любимых в нашей стране видов спорта, надеюсь, что в скором времени он вернёт себе лидирующие позиции в мире, — приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта.

Он поблагодарил Драчёва за работу во главе СБР и отметил его стремление достичь положительных результатов. По его словам, 54-летний экс-биатлонист делал максимально возможное для поддержки российских биатлонистов. Он также отметил, что Минспорта готово оказывать поддержку новому руководству и открыто для сотрудничества.

54-летний экс-биатлонист был назначен на пост главы СБР 18 мая 2018 года. Депутатом Государственной Думы Драчёв был избран 18 сентября 2016 года.

Ранее СБР объявил о снятии Драчёва с поста президента организации. По словам теперь уже бывшего главы, дополнительная нагрузка в Госдуме не позволит полноценно сосредоточиться на работе в российском биатлоне. Он также отметил, что готов консультировать приемника и его команду специалистов, писал NEWS.ru.