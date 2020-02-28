https://static.news.ru/photo/660e9d1e-5a16-11ea-ac3f-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, обращаясь к делегатам внеочередной выборной конференции Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), напомнил о судьбе спортсменов.

Вы должны принять решение, от которого зависит будущее российской лёгкой атлетики. Вы знаете, что 10 марта состоится заседание совета World Athletics, на котором будет принято решение о членстве ВФЛА и о судьбе наших спортсменов: по их участию в международных соревнованиях, в том числе Олимпийских играх. Восстановить право спортсменов выступать — первоочередная задача, — сказал Матыцин.

Глава ведомства призвал делегатов принять мудрое и взвешенное решение при выборе нового главы ВФЛА, сообщает пресс-служба Минспорта.

31 января Министерство спорта Российской Федерации приняло решение о временном приостановлении действия государственной аккредитации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в связи с невыполнением ею предусмотренных обязанностей в сфере предотвращения допинга в спорте. На основании этого решения президент и президиум ВФЛА подали в отставку и передали полномочия по организации внеочередных выборов рабочей группе Олимпийского комитета России.

Выборы президента ВФЛА и в руководящие органы организации проходят 28 февраля в Москве. Единственным кандидатом на пост главы ВФЛА является Евгений Юрченко, бывший вице-губернатор Воронежской области.

Как сообщалось, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановила процесс восстановления членства ВФЛА в ноябре 2019 года в связи с делом российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого в 2018 году отстранили за нарушение антидопинговых правил, писал NEWS.ru.