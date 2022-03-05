«Матч ТВ» вместо Кубка мира по лыжам и биатлону покажет российский сериал

Федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» не покажет трансляции этапов Кубка мира по биатлону и лыжам 5 марта. Об изменениях в программе сообщается на сайте канала.

Изначально планировалось , что канал будет транслировать гонки в прямом эфире, однако биатлон и лыжи сняли с эфира. Вместо соревнований зрителям представят российский сериал «Рок-н-ролл под Кремлём» (с 12:15 до 16:05).

5 марта на этапе Кубка мира по лыжам в норвежском Холменколлене состоится женский классический марафон на 30 км, а на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти пройдут спринтерские гонки: женская начнётся в 14:45, мужская — в 17:30. Российские спортсмены не участвуют в гонках.

2 марта стало известно, что российские биатлонисты и официальные лица отстранены от международных соревнований решением Исполнительного совета Международного союза биатлонистов (IBU). До этого на международных турнирах лишились права выступать футболисты, хоккеисты, лыжники и целый ряд представителей других видов спорта.