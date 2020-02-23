https://static.news.ru/photo/08d8e704-587b-11ea-93b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Duilio Piaggesi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Матч 27-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Милан» — «Реал», который должен состояться 3 марта, может быть перенесён из-за эпидемии коронавируса на севере Италии.

«Реал» ждёт разрешения или запрета перелёта на выездную игру от Евролиги, которая поддерживает контакт со всеми клубами и следит за происходящей ситуацией с вирусом, сообщает Eurohoops, добавляя, что на данный момент лига не приняла решения, касающиеся всех оставшихся матчей на территории Италии.

Кроме того, из-за резкого роста коронавируса в Италии были отменены баскетбольные матчи в трёх дивизионах мужского чемпионата и в двух дивизионах женского.

Шесть матчей 26-го тура чемпионата Италии по футболу пройдут без зрителей из-за распространения коронавируса в стране, ранее писал NEWS.ru.