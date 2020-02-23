Матч 27-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Милан» — «Реал», который должен состояться 3 марта, может быть перенесён из-за эпидемии коронавируса на севере Италии.
«Реал» ждёт разрешения или запрета перелёта на выездную игру от Евролиги, которая поддерживает контакт со всеми клубами и следит за происходящей ситуацией с вирусом, сообщает Eurohoops, добавляя, что на данный момент лига не приняла решения, касающиеся всех оставшихся матчей на территории Италии.
Кроме того, из-за резкого роста коронавируса в Италии были отменены баскетбольные матчи в трёх дивизионах мужского чемпионата и в двух дивизионах женского.
Шесть матчей 26-го тура чемпионата Италии по футболу пройдут без зрителей из-за распространения коронавируса в стране, ранее писал NEWS.ru.
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