https://static.news.ru/photo/a6af7058-63a0-11ea-9c0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три матча регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги, включая предстоящую в начале апреля игру столичного ЦСКА, будут перенесены за пределы Италии из-за распространения инфекции коронавируса.

Кроме того, две встречи ¼ финала Кубка Европы между «Виртусом» и «Монако» (20 марта) и клубом «Умана Рейер» и испанской «Уникахой» (20 марта) также подверглись переносу, сообщается на официальном сайте Евролиги .

Баскетбольный матч между «Миланом» и «Олимпиакосом» состоится при пустых трибунах в Берлине 13 марта. Место проведения других встреч будет известно позже.

Баскетбольный клуб ЦСКА 12 марта сыграет с немецкой «Альбой» в рамках регулярного чемпионата Евролиги в «Мегаспорте» при поддержке зрителей, ранее писал NEWS.ru.