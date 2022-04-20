Мать травмированного на шоу фигуриста рассказала о его состоянии
Мать фигуриста Семененко: сын чувствует себя лучше после падения
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
14:27, 20 апреля 2022
Евгений СемененкоФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Мать фигуриста Евгения Семененко Валентина сообщила об улучшении состояния сына после падения на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге. В интервью «Матч ТВ» она заявила, что кровоизлияний и острых костных повреждений нет. Ранее врачи диагностировали у фигуриста сотрясение мозга.
Жене лучше. Вчера была сделана контрольная КТ головного мозга и позвоночника. Кровоизлияний, острых костных повреждений нет, — заявила мама Евгения Семененко.
16 апреля на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» фигурист Семененко, пытаясь исполнить четверной прыжок в показательном номере, упал и ударился головой об лёд. Сразу после падения Евгений предпринял несколько попыток встать на ноги самостоятельно, но не смог устоять и упал на зрителей в первом ряду. Спортсмена унесли со льда на носилках.
Ранее российская фигуристка Алёна Косторная заявила, что она чуть не упала на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» из-за яркого света прожекторов.