Мать травмированного на шоу фигуриста рассказала о его состоянии

Мать фигуриста Евгения Семененко Валентина сообщила об улучшении состояния сына после падения на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге. В интервью «Матч ТВ» она заявила, что кровоизлияний и острых костных повреждений нет. Ранее врачи диагностировали у фигуриста сотрясение мозга.

Жене лучше. Вчера была сделана контрольная КТ головного мозга и позвоночника. Кровоизлияний, острых костных повреждений нет, — заявила мама Евгения Семененко.

16 апреля на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» фигурист Семененко, пытаясь исполнить четверной прыжок в показательном номере, упал и ударился головой об лёд. Сразу после падения Евгений предпринял несколько попыток встать на ноги самостоятельно, но не смог устоять и упал на зрителей в первом ряду. Спортсмена унесли со льда на носилках.

Ранее российская фигуристка Алёна Косторная заявила, что она чуть не упала на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» из-за яркого света прожекторов.