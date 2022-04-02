Мартен Фуркад сообщил об оскорблениях в свой адрес из-за слов брата

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад заявил, что начал получать оскорбления в свой адрес из-за слов брата Симона в поддержку россиян, сообщает NRK. Ранее Симон Фуркад заявил, что российские спортсмены несправедливо подвергаются давлению со стороны международных федераций в связи со спецоперацией РФ на Украине.

Мой единственный комментарий заключается в том, что я начал получать оскорбления в свой адрес после того, как мой брат дал интервью, где изложил собственные взгляды, — заявил Фуркад.

Ранее Фуркад рассказал о том, что на чемпионате мира среди юниоров поддержал российских спортсменов. Он разрезал флаг Франции и прикрепил его на вакс-кабину как российский триколор. Это было сделано после того, как организаторы турнира в США убрали изображение флага России с вакс-кабины.

Фуркад поддержал российских спортсменов. Чемпион мира по биатлону выразил мнение, что решение о приостановке членства носит исключительно политический характер.

IBU приостановил членство Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона с немедленным вступлением в силу. Представители IBU отметили, что обе организации нарушили гуманитарные обязательства.