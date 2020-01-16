https://static.news.ru/photo/c9979136-3876-11ea-96f2-fa163e074e61_660.jpg Мартен Фуркад Фото: Eberhard Thonfeld/www.imago-images.de/Global Look Press

Победитель спринтерской гонки по биатлону в рамках пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге француз Мартен Фуркад заявил, что только на последних метрах дистанции понял, что сможет выиграть.

Лишь на последних метрах я понял, что смогу выиграть эту гонку, потому что Кентен Фийон-Майе всегда опасен на последнем круге. Я уверенно преодолевал подъёмы, что позволило мне показать первый результат на финише, — сказал Фуркад на пресс-конференции.

Он добавил, что очень сложно оставаться много лет на вершине, как теннисист Рафаэль Надаль, но надеется, что в его случае это возможно.

Могу сказать, что мою жизнь в лучшую сторону изменило отцовство. Это не просто важное событие в моей жизни, а моё главное достижение, но при этом семейная жизнь не мешает мне добиваться успехов в спорте. Важно только правильно организовать свою жизнь, дисциплину, расставить приоритеты и понимать, чего ты хочешь добиться. Для меня хороший пример — Мари Дорен-Абер, которая, вернувшись в спорт после рождения ребёнка, стала чемпионкой мира, — сказал он.

Ранее Фуркад выиграл гонку с общего старта на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, писал NEWS.ru.