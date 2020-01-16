Победитель спринтерской гонки по биатлону в рамках пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге француз Мартен Фуркад заявил, что только на последних метрах дистанции понял, что сможет выиграть.
Лишь на последних метрах я понял, что смогу выиграть эту гонку, потому что Кентен Фийон-Майе всегда опасен на последнем круге. Я уверенно преодолевал подъёмы, что позволило мне показать первый результат на финише, — сказал Фуркад на пресс-конференции.
Он добавил, что очень сложно оставаться много лет на вершине, как теннисист Рафаэль Надаль, но надеется, что в его случае это возможно.
Могу сказать, что мою жизнь в лучшую сторону изменило отцовство. Это не просто важное событие в моей жизни, а моё главное достижение, но при этом семейная жизнь не мешает мне добиваться успехов в спорте. Важно только правильно организовать свою жизнь, дисциплину, расставить приоритеты и понимать, чего ты хочешь добиться. Для меня хороший пример — Мари Дорен-Абер, которая, вернувшись в спорт после рождения ребёнка, стала чемпионкой мира, — сказал он.
Ранее Фуркад выиграл гонку с общего старта на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, писал NEWS.ru.
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