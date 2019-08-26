https://static.news.ru/photo/dda44bd2-c7fc-11e9-b0cf-fa163e074e61_660.jpg Сергей Марков Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Спортивный директор Федерации регби России Сергей Марков заявил, что в национальную сборную рассчитывают привлечь легионеров.

Мы (федерация — рег), безусловно, рассматриваем вариант натурализации, но я объяснил условия. Сложно найти фиджийцев, которые добровольно живут три года на территории России, — сказал Марков на пресс-конференции в Москве.

Он еще раз напомнил, что чтобы изменить гражданство в регби надо либо родиться, либо иметь родственников, либо прожить три года на территории России.

Но эта цифра увеличится в ближайшее время до пяти лет, — сказал он.

Говоря о лимите на легионеров в российском чемпионате, Марков заявил, что «на один сезон лимит легионеров останется прежним, затем, возможно, будет пересматриваться».

Наша молодёжь теряется после 20 лет — идут работать водителями, дай бог инженерами. Мы работаем над этими пластов. Создан селекционный отдел, который ищет таланты. Если снизу начать правильно строить пирамиду, то скоро мы достигнем результат, — добавил Марков.

Ранее капитан сборной России по регби Василий Артемьев заявил, что национальная команда готова удивить общественность на Кубке мира в Японии, писал News.ru.