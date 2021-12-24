Марк Кондратюк — суперзвезда! Как вчерашний ноунейм сенсационно выиграл ЧР

На чемпионате России завершились мужские соревнования. Марк Кондратюк сенсационно выиграл первенство страны. О его прорыве, спасении Михаила Коляды, неудачах Александра Самарина и Дмитрия Алиева — в нашем материале.

Прорыв Мозалёва

Главные события произвольной программы у мужчин начали разворачиваться со второй разминки. Напомним, накануне сразу восемь фигуристов пробили оценку в 90 баллов. Поэтому в произволке ожидалась самая что ни на есть битва.

Вторую разминку открыл действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев. Подопечный Евгения Рукавицына допустил очень досадную ошибку в короткой, которая стоила ему больших баллов. Поэтому в произвольной необходимо было сделать максимум.

К сожалению, не получилось. Фигурист исполнил в программе только один четверной прыжок, и то с ошибкой — на четверном лутце случилось падение. Впрочем, проблемы возникли не только с четверными — «бабочка» на акселе, финальный каскад с двойным тулупом и 165 баллов в итоге. Видимо, Алиев не доедет до Олимпиады.

Очень достойный прокат продемонстрировал Глеб Лутфуллин. Посудите сами. Юный ученик Алексея Мишина исполнил три квада: четверной тулуп, четверной сальхов — двойной тулуп, сольный сальхов в четыре оборота. В итоге он смог обойти Алиева по общей оценке. Конечно, пока фигурист уступает в тех же непрыжковых элементах, но потенциал у него высокий.

Звездой же этой разминки стал Андрей Мозалёв. О потенциале чемпиона мира среди юниоров 2020 года известно всем. Фигурист имеет в арсенале большое количество четверных прыжков и не раз демонстрировал их публике. Однако этот сезон начался не так удачно для спортсмена. Впрочем, в нужный момент он сумел собраться. В произвольной программе Андрей приземлил целых три четверных прыжка. Причём четверной тулуп был исполнен во второй части программы.

Несмотря на падение с тройного акселя, впечатления от программы фигурист оставил очень хорошие. Мощный прокат Мозалёва по достоинству оценили и судьи. 187,30 балла за произвольную. Андрей моментально вырвался в лидеры и долгое время не уступал никому первое место.

Не подвёл и Пётр Гуменник. Тоже выдал три чистых четверных. Правда, возникли у ученика Вероники Дайнеко проблемы с тройными акселями, но всё равно Пётр выглядел весьма достойно.

Спасение Коляды, сенсация Кондратюка

Ну а дальше пошла настоящая жара! Первая разминка, шесть сильнейших фигуристов с очень близкими друг к другу баллами. Первым начал прокат Александр Самарин. Ученик Светланы Соколовской устроил кровавое побоище в короткой программе (разбил подбородок во время приземления с четверного прыжка) и моментально стал героем первого дня соревнований.

Стать героем второго соревновательного дня ему, к сожалению, не удалось. Он упал с единственного четверного прыжка (на этот раз обошлось без крови), исполнил не очень уверенно некоторые тройные и, как итог, получил совсем небольшие для себя 170,50 балла. Очевидно, что Саша до сих пор находится не в лучших кондициях. С такими оценками бороться за Олимпиаду невозможно.

После короткой программы Коляду не ругал только ленивый. Миша в своём стиле допустил нелепую ошибку на тройном акселе и, как казалось, пошатнул свои шансы на поездку в Пекин. Однако в произвольной программе ученик Мишина сумел наконец собраться с нервами. Под возвращённую программу «Белый ворон» он выдал почти близкий к идеалу прокат. Три квада, два тройных акселя — и всё чисто! С таким набором Миша не справлялся, кажется, никогда. Про компонентную часть мы даже говорить не будем — в этом отношении он, как всегда, был бесподобен.

После финального аккорда композиции зрители «Юбилейного» вскочили со своих мест и долго аплодировали Мише. Но впечатлил прокат не только болельщиков, но и судей. Они поставили ему за номер 189,44 балла. Таким образом, Коляда спокойно вырвался в лидеры.

А вот у Макара Игнатова, наоборот, совсем не пошла произвольная программа (после короткой был на третьем месте). Несмотря на отличный старт в виде приземлённого четверного риттбергера, вся остальная часть программы просто посыпалась. Много грязи на прыжках, недокруты. Видимо, ученик Евгения Рукавицына в какой-то момент сам не поверил, что может добиться высокого результата. На выходе только 154,93 балла и крах всех олимпийских надежд. Очень обидно!

Ну а затем на льду появился Марк Кондратюк и задрал планку так высоко, что приблизиться к его результату не смог уже никто. Но давайте обо всём по порядку. Ученик Светланы Соколовской тоже не поскупился на четверные прыжки. Он исполнил три квада, два из которых пришлись на вторую часть программы. И это не всё. Также были приземлены два трикселя. Да, конечно, случилась небольшая помарка на последнем каскаде. Но её, возможно, никто и не заметил. Настолько был Марк хорош!

А как он мощно откатал дорожку шагов! Как зажёг в конце под свою программу «Иисус Христос — суперзвезда»! Зал просто взревел на финальном аккорде. Сразу после выступления было очевидно, что фигурист гарантирует себе первое место. Так оно и случилось. Марк стал первым и никому это место больше не отдал. У нас новый чемпион России. Абсолютно заслуженное первое место.

Ещё в начале прошлого сезона этого парня никто не знал, а сегодня он вырвал себе поездку на Олимпиаду! К слову, третью квоту у мужчин подтвердил тоже он. Герой!

После таких сумасшедших прокатов кататься бывает крайне непросто. Вот и Евгений Семененко, который был после короткой лидером, не справился с эмоциями. Он допустил много ошибок и в итоге занял только четвёртое место. На второй строчке расположился Михаил Коляда, на третьей — Андрей Мозалёв.

Очень крутыми получились мужские соревнования.