Марихуана и отмороженные половые органы: главные казусы ОИ-2022

Олимпийские игры в Пекине оказались богатыми на события, в том числе и на курьёзные. За 16 дней в Пекине набралось немало смешных, забавных и неоднозначных моментов. Вспоминаем главные из них.

Погорели на костюмах

По ходу Олимпийских игр из соревнований выбывали многие спортсмены. Кого-то подкосил коронавирус, а кого-то подвели костюмы... Так, например, во время командного спринта в прыжках с трамплина сразу троих участников соревнований дисквалифицировали из-за несоответствия комбинезонов. Под «санкции» попали японка Сара Таканаси, австрийка Даниэла Ирашко-Штольц и немка Катарина Альтхаус. Судейская бригада нашла лишние зазоры в комбинезонах девушек, что является нарушением правил. По словам экспертов, лишние зазоры могут способствовать улучшению результатов.

В связи с этим все три спортсменки были сняты с турнира. Такого массового отстранения команд (Японии, Австрии, Германии) в истории Олимпийских игр ещё не было.

Впрочем, сборной России эта ситуация сыграла только на руку. Во многом благодаря дисквалификации многих фаворитов соревнований наша команда смогла завоевать серебряные медали. Это первая медаль русских «летунов» за 54 года!

Сломанный пьедестал

Одни из самых ярких эмоций на Играх-2022 подарил лыжник Александр Большунов, который стал трёхкратным олимпийским чемпионом. Однако не только успешными выступлениями в Пекине запомнится Сан Саныч, но и сломанным пьедесталом... Да-да, Большунов случайно сломал пьедестал.

Александр Большунов ZHX/XinHua/Global Look Press

Дело было так: после победы в скиатлоне — это была первая гонка спортсмена — состоялась церемония награждения призёров соревнования. Преисполненный положительными эмоциями Сан Саныч запрыгнул на верхнюю ступень пьедестала, но немного не рассчитал сил. Конструкция не выдержала напора русского богатыря и пошла по швам — отвалилась передняя часть конструкции. Саша, конечно, пытался оперативно отремонтировать пьедестал, но не смог. Однако это обстоятельство нисколько не испортило впечатления от происходящего. Наоборот, со сломанным пьедесталом церемония награждения прошла ещё веселее. Правда, на последующих награждениях Большунов уже был куда осторожнее с хрупкими пекинскими конструкциями.

Ты в танцах!

И пока одни спортсмены ломали пьедесталы, другие на них отжигали. Юлия Ступак на Олимпийских играх решила вспомнить свою старую добрую традицию. После победы в эстафете российская лыжница устроила зажигательные танцы на пьедестале. Она активно крутила бёдрами и даже продемонстрировала небольшой кусочек тверка. Впрочем, это не первый случай, когда Ступак приводит в восторг зрителей своими танцами. По итогам гонки «Тур де Ски» в прошлом сезоне Юля также оторвалась на пьедестале. И это прекрасно. Лучше пусть танцует, чем на эмоциях объявляет о завершении карьеры.

Юлия Ступак (слева) и Наталья Непряева Angelika Warmuth/dpa/Global Look Press

У природы нет плохой погоды?

И снова история из лыж. Но на этот раз без участия российских спортсменов. Курьёзнейший случай произошёл с финским лыжником Реми Линдхольмом во время масс-старта на Олимпийских играх — 2022. Как мы помним, масс-старт в Пекине из-за неблагоприятных погодных условий был сначала перенесён на более позднее время, а затем вообще сокращён с 50 до 30 км. Но даже подобные меры предосторожности помогли не всем. После гонки лыжник Линдхольм признался, что из-за низкой температуры и пронизывающего ветра у него отморозились половые органы. Бедный парень еле завершил дистанцию!

На финише лыжника бросились выручать не только представители собственной команды, но и немецкая делегация. Они предоставили финскому спортсменку грелку.

Можете догадаться, какая часть тела у меня немного отморозилась. Это было одно из худших соревнований в моей карьере. Я просто боролся. А когда части тела начали согреваться, боль была невыносимой, — сказал спортсмен.

Этот неприятный эпизод финскому лыжнику точно запомнится на долгое время.

Ловите факи!

Отличиться на Олимпийских играх сумели и конькобежцы. Сборная России в полуфинале командной гонки попала на США. В сумасшедшем противостоянии наши парни вырвали победу у соперников и пробились в финал, где в итоге завоевали серебро. Впрочем, это не самое главное впечатление от гонки. Хотя, конечно, серебро стало очень важной и неожиданной наградой.

Сразу после победного финиша наш конькобежец Даниил Алдошкин взметнул в воздух обе руки и показал всем присутствующим два средних пальца. Этот эпизод попал в том числе и в трансляцию. Тут же посыпались с разных сторон разговоры о том, что неприличный жест был адресован американским конькобежцам, но эти догадки наши серебряные призёры опровергли. Алдошкин заявил, что это был исключительно порыв эмоций, не более того. А старший товарищ по команде Руслан Захаров отметил, что конькобежцы борются не с соперниками, а со временем.

Ду ю спик инглиш?

Совершенно точно одним из самых ярких перформансов Олимпиады станет интервью российской фигуристки Анастасии Мишиной. После победы в командном турнире журналистка BBC спросила у Анастасии, как она себя чувствовала после падения с поддержки во время произвольной программы. Однако из-за британского акцента журналистки фигуристка не смогла разобрать, о чём идёт речь, что она сразу же и сообщила всем присутствующим.

Я ****** (ничего) не поняла, — сказала Мишина, обращаясь к своей команде.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Ju Huanzong/XinHua/Global Look Press

После того как ей перевели вопрос, она ответила на него. Однако народное творчество было уже не остановить. Ролик набрал огромное количество просмотров, а Мишина в одночасье стала звездой. Это, конечно, не «летс ми спик фром май харт» в исполнении бывшего министра спорта Виталия Мутко, но тоже неплохо.

Вымышленные наркотики

А вот следующий казус произошёл с подачи журналиста. После того как СМИ сообщили о допинге в команде сборной России, журналист «Матч ТВ» выступил с «мощным» эксклюзивом. Он сообщил, что наши спортсмены попались на употреблении марихуаны... Позже эту информацию опровергли, но шуток на этот счёт родилось немало. Шутки-то смешные, а вот ситуация, как показали последующие события, страшная и совсем неприятная.