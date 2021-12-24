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Мамун рассказала, в чём Тутберидзе похожа на Винер-Усманову

«Они обе снежные королевы»: Мамун о сходствах между Тутберидзе и Винер-Усмановой
11:41, 24 декабря 2021
Мамун рассказала, в чём Тутберидзе похожа на Винер-Усманову Маргарита Мамун Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Чемпионка Олимпийских игр 2016 года по художественной гимнастике Маргарита Мамун сказала, что стойкость и жёсткость являются качествами, присущими как прославленному тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе, так и действующей главе Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирине Винер-Усмановой. По её словам, обе наставницы очень сдержаны на публике, пишет «Чемпионат».

Конечно, у них есть сходства. Это стойкость, жёсткость, требовательность — основные качества лидеров. Непоколебимость и хладнокровие. Они обе снежные королевы (смеётся), особенно на публике, — отметила Мамун.

Прославленная гимнастка не смогла ответить, как Тутберидзе ведёт себя на тренировках. При этом подчеркнула, что Винер-Усманова в зале и за его пределами — два разных человека.

Ранее Тутберидзе призналась, что может отстранить ребёнка от тренировки в любой момент. Как сказала наставница, она может посмотреть на него и через пять минут сказать: «Пошёл вон». При этом родители молодого спортсмена должны с пониманием относиться к этому.

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