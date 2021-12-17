«Мамашка проплатила»: Резцова отреагировала на критику в адрес дочери

Российская биатлонистка Анфиса Резцова заявила, что спокойно воспринимает критику в адрес дочери, так как в СМИ всегда «много грязи и гадости». По её словам, дочка Кристина обладает таким характером, что ей всё равно на сообщения в прессе, сообщает «Чемпионат».

Ранее болельщики упрекнули Кристину Резцову, члена сборной России, в том, что она попала в национальную команду по протекции матери.

Я отношусь нормально ко всему, что пишут в прессе. Там чего только не пишут, всё, что в голову взбредёт. Много грязи и гадости. Если такое всегда принимать близко к сердцу, грош цена нам в спорте. У Кристины такой характер, что ей без разницы про прессу, особенно, что мамашка проплатила. Дураки, одним словом. Мы все настроены на борьбу и нам без разницы, кто и что говорит, — заявила Резцова.

Женская сборная России по биатлону в составе Валерии Васнецовой, Светланы Мироновой, Ульяны Нигматуллиной и Кристины Резцовой заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Отставание от победительниц из Швеции составило 29,1 секунды.

Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова выступила с жёсткой критикой в адрес тренерского штаба сборной России.