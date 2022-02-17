Мама Щербаковой поделилась эмоциями от победы дочки на Олимпиаде

Юлия Щербакова, мама олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ани Щербаковой, поделилась эмоциями от победы дочки. В разговоре с NEWS.ru она заявила, что очень рада за результат Ани и Александры Трусовой, которая заняла второе место.

Я не смотрела прокат, ещё даже ничего не читала. Мне написал муж. Сейчас все звонят, поздравляют. Я безумно рада! И за Аню, и за Сашу. Девочки к этому очень долго шли. Они обе заслужили. Все молодцы, — сказала мама Щербаковой в разговоре с NEWS.ru.

Российская фигуристка Анна Щербакова, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла Олимпийские игры — 2022 в Пекине. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,95 балла. На втором месте расположилась Александра Трусова. Её суммарный результат составил 251,73 балла. Камила Валиева стала четвёртой (224,09).

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступления российских фигуристок Камилы Валиевой, Александры Трусовой и Анны Щербаковой на зимних ОИ в Пекине. Она подчеркнула, что Валиеву, занявшую в итоге четвёртое место, «убивали, убивали и убили».