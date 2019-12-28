https://static.news.ru/photo/9501738c-2995-11ea-810a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Малышко (архивное фото) Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Биатлонист Дмитрий Малышко отказался от выступления на Кубке России, на который его отправил тренерский штаб национальной сборной после выступления на первых этапах Кубка мира.

Он также отметил, что не раз высказывался против выступления на «Ижевской винтовке» после Кубка мира, считая, что в это время нужно отдыхать, а не соревноваться, поэтому не поехал на соревнования.

На Кубке России выступать не буду. Если спортсмена не включили в состав на Кубок IBU, зачем плыть против течения? Если вызовут — я готов доказывать результатом, что могу что-то показать. Но ехать на Кубок России смысла не вижу, — заявил Малышко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Спортсмен рассказал, что в ближайшее время поедет в Контиолахти, где будет тренироваться и поддерживать форму до тех пор, пока тренерский штаб не примет какое-либо решение по нему.

Ранее правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило составы мужской и женской сборных для выступления на январских этапах Кубка мира. У мужчин на Кубок мира по биатлону поедут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов и Саид Каримулла Халили, писал NEWS.ru.