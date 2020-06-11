Майкл Фелпс признан лучшим спортсменом ХХI века по версии газеты Marca

https://static.news.ru/photo/9ee3b1e2-ac00-11ea-8b1e-fa163e074e61_660.jpg Майкл Фелпс Фото: Rodolfo Buhrer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

23-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс признан лучшим спортсменом ХХI века по версии испанской газеты Marca.

Пловец, переписавший историю своего спорта и Олимпийских игр с невозможными цифрами, — написано в газете о Фелпсе.

Второе место занял восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт. Marca отметила, что этот харизматичный спортсмен повысил интерес лёгкой атлетики в СМИ. Замыкает первую тройку 20-кратный победитель турниров серии Большого шлема швейцарский теннисист Роджер Федерер.

В первую десятку рейтинга топ-100 вошли испанский теннисист Рафаэль Надаль, погибший в авиакатастрофе американский баскетболист Коби Брайант, американский гольфист Тайгер Вудс, аргентинский футболист Лионель Месси, британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, итальянский мотогонщик Валентино Росси и португальский футболист Криштиану Роналду.

На 98-м месте в списке оказался украинский боксёр Владимир Кличко. Его газета назвала лучшим тяжеловесом этого века. Российские спортсмены не попали в рейтинг.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Международный центр спортивных исследований опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов топ-5 лиг Европы. На первом месте в списке остался нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, стоимость которого составляет €259,2 млн. Вторую строчку занял форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг (€194,7 млн), третье — полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо (€179,1 млн). Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занял 22-е место (€100,1 млн), а игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду — 70-е ( €62,8 млн).