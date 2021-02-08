Майк Джеймс отбыл в США из расположения баскетбольного ЦСКА

https://static.news.ru/photo/fa27d6a0-69fb-11eb-99e9-96000091f725_660.jpg Майк Джеймс Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американский защитник баскетбольного клуба ЦСКА (Москва) Майк Джеймс покинул расположение команды по личным причинам. Спортсмен отправился в США.

Пресс-служба клуба сообщает, что в семье Джеймса случилось «ещё одно несчастье», которое потребовало его присутствия. ЦСКА, не вдаваясь в подробности, выразил игроку глубокие соболезнования.

22 января 30-летний защитник был отстранён от игр и тренировок из-за инцидента после матча Евролиги, в котором ЦСКА встречался с турецким «Фенербахче». Джеймс вступил в перепалку с наставником команды Димитрисом Итудисом, ряд СМИ сообщили, что американец также подрался с партнёром по команде Торнике Шенгелией. Джеймс позже опроверг драку с грузинским спортсменом и рассказал, что 8 января скончался его дед.

Литовский журналист Донатас Урбонас, ссылаясь на осведомлённые источники, сообщил, что Джеймс останется в составе ЦСКА, несмотря на конфликт с тренером, передавал NEWS.ru.

Американский защитник сыграл за ЦСКА 20 матчей в Евролиге в нынешнем сезоне. В среднем за игру Джеймс набирал 19,9 очка, делал 5,8 передачи и 3,5 подбора.