Майгуров готов провести дебаты с Драчёвым за пост президента СБР

https://static.news.ru/photo/97d6d1a8-be03-11ea-8ffd-fa163e074e61_660.jpg Виктор Майгуров Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости

Кандидат в президенты Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров готов в прямом эфире провести дебаты с действующим главой организации и единственным соперником на предстоящих выборах Владимиров Драчёвым.

Я не против провести дебаты с Драчёвым. Если Владимир Петрович за, то я готов прийти и пообщаться. В данном случае я даже буду представлять не свою точку зрения, а позицию большинства членов правления СБР, — сказал Майгуров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Как писал NEWS.ru, Виктор Майгуров на пресс-конференции назвал основные положения своей программы на выборах, которые пройдут 11 июля в Химках. Кроме того, он отметил, что покинет пост президента СБР, если через год у него не получится вывести биатлон на новый уровень.