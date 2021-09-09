«Магучих доказала, что она курица»: как украинку снова затравили на Родине

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих снова в центре внимания. На турнире «Бриллиантовая лига» спортсменка в очередной раз была замечена на одной фотографии с россиянкой Марией Ласицкене. Только месяц назад Магучих пережила мощную травлю из-за совместного снимка с нашей легкоатлеткой после Олимпиады. Но история вновь повторилась: очередное фото, очередная травля. Зачем украинка вообще решилась на второй такой снимок? И является ли жест Ярославы поводом для буллинга и ненависти? Разбираемся.

Первое совместное фото Ласицкене и Магучих, как мы ранее отметили, случилось на Олимпиаде. После соревнований, на которых золотую медаль завоевала россиянка, а бронза досталась украинке, спортсменки сделали традиционный снимок: встали рядом друг с другом, растянув флаги своих стран (Россия из-за допинговых нарушений выступала на ОИ с флагом ОКР). И понеслось. На Украине эта фотография вызвала невероятный шквал критики. Магучих обвинили в измене Родине и во всех бедах человечества, даже назвали биомусором. Спортсменку вызвали на беседу в министерство обороны.

David J. Phillip/AP/ТАСС

С итогами этой встречи выступила замминистр обороны Украины Анна Маляр. Она объяснила поведение Магучих эмоциями от Олимпиады и заверила, что спортсменка сожалеет о содеянном. Позже с подтверждением этих слов выступила сама Ярослава. В своём заявлении она отметила, что для неё честь принадлежать к рядам военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне.

Уважаю наших воинов, которые дают всем нам возможность работать, тренироваться, жить мирной жизнью. Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на всё. Для меня это опыт, который делает меня сильнее, — написала она в Instagram.

Но не прошло и месяца, как в Сети появилось новое фото Ласицкене и Магучих. На этот раз с турнира «Бриллиантовая лига» в Цюрихе. Нетяжело догадаться, с какими эмоциями встретили этот снимок соотечественники Ярославы.

— Все забыли, что этот ребенок недавно клялся, что он за Украину и предупреждал нас об опасных врагах. Будто это мы зашкварились, а не она! Этот ребенок ещё и офицер ВСУ. Хотя в принципе этот вопрос уже не к ней. Она доказала, что она курица. Хотя мы ей почти поверили. Вопрос, кто такую курицу держит в ВСУ. (Вадим Мас)

— Почему наши спортсменки такие отборные идиотки? (Oleg Bugaets)

— В первый раз это была ошибка, эмоции. А сейчас что это? Разве не сознательное действие? (Юрiй Яцуляк)

— Мне, мягко говоря, нет никакого дела до объяснений мужа Ласицкене (муж российской спортсменки объяснил, что фото было сделано по просьбе полячки Лицвинко, которая завершает спортивную карьеру — прим. NEWS.ru), представительницы армии страны-агрессора. Может ещё подождать объяснения Путина? И Геращенко (ещё одна украинская легкоатлетка — прим. NEWS.ru) тоже зашкварилась в этом.(Юрiй Яцуляк)

— Она показала свою позицию. (Антон Вербивский)

— Спортсмен должен обладать чувством собственного достоинства. Позор фотографироваться с капитаном вооруженных сил России. (oleksii.taranyk)

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал спортсменку. Хотя таких было совсем немного.

— Молодец! Не обращай внимания на псевдопатриотов. (Evg)

— Групповые фото финалисток турнира, одна из них русская. Не надо искать измену там, где её нет. Сами своими зашкварными комментариями даём повод кацапской инфопомейке вонять, а потом «активно» обсуждать их мусор. (HIM)

Действительно, главное отличие нынешней ситуации от событий Олимпиады состоит в том, что это групповой снимок всех финалисток «Бриллиантовой лиги». На ней присутствуют и представительницы Украины, и России, и Польши, и Австралии. Более того, эта фотография была сделана по просьбе прыгуньи Камилы Лицвинко. Польская легкоатлетка, завершала на турнире свою спортивную карьеру и хотела запечатлеть воспоминания об этом. Эту информацию позже подтвердил как муж Ласицкене, так и сама Магучих.

Каким образом, на взгляд большинства украинцев, Магучих должна была поступить в такой ситуации? Бежать? Кричать о помощи? Сказать Камиле, что ей всё равно на её воспоминания об этом турнире? Похоже, именно такого поведения от своей спортсменки ждали соотечественники.

Григорий Сысоев/РИА Новости

И неважно, что это групповое фото. И неважно, что на нём нет никаких государственных символов. И неважно, что ни Мария, ни Ярослава нигде не опубликовали снимок (он появилось только в Instagram австралийки Элеанор Паттерсон). Есть русский — есть повода для хейта. Отдаёт немного клиникой уже. Вам так не кажется?

В данной ситуации очень бы хотелось похвалить Ярославу. Наверняка она понимала, какой эффект произведёт на украинцев новое фото. Но она не стала шугаться, бегать от русских, а повела себя как взрослый человек. Правда потом как взрослый человек, проживающий на территории Украины, она в очередной раз отчиталась за фото с Ласицкене. Особенно прекрасна в её заявлении часть, где она указывает, что обнимает её на снимке не Мария, а австралийка. Впрочем, было ли у неё другой выбор? Конечно же, нет.

Искренне желаем, чтобы травля против Ярославы Магучих закончилась как можно скорее. Обычное фото (кто бы рядом ни находился) — не повод для буллинга и ненависти.