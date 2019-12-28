https://static.news.ru/photo/5da5fb20-2a66-11ea-bdb7-fa163e074e61_660.jpg Евгений Устюгов Фото: Mathias Bergeld/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский лыжник Сергей Устюгов подвёл итоги первого этапа «Тур де Ски», который прошёл в Швейцарии.

Всё неплохо, почти доволен, на 70–75% себя оцениваю. Сегодня немного не удалось побороться в спринте, но это мой первый полуфинал, чему я тоже рад, — сказал Устюгов на видео, которое выложил на своей странице в Instagram.

Он также поблагодарил болельщиков за поддержку и поздравления после масс-старта.

Ранее Устюгов победил в масс-старте свободным стилем на первом этапе многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» в Швейцарии, писал NEWS.ru. Спортсмен преодолел дистанцию 14 км за 33 минуты 19,1 секунды. Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо (+4,0). Третьим стал ещё один россиянин Александр Большунов (+4,0). Обладателя второго места определил фотофиниш.