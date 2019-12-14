https://static.news.ru/photo/f2711016-1f51-11ea-b769-fa163e074e61_660.jpg Сергей Устюгов Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебряную медаль в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на четвёртом этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

Первое место занял норвежец Симен Крюгер, который преодолел дистанцию за 33 минуты 59,3 секунды. Отставание Устюгова составило 19 секунд. Бронзу завоевал швейцарец Дарио Колонья (+20,0).

Россиянин Денис Спицов финишировал шестым, Александр Большунов — седьмым, Андрей Мельниченко занял 11-е место.

Ранее российские команды заняли первое и второе места в мужской эстафетной гонке 4 по 7,5 км на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере. Золото завоевала команда в составе Ивана Якимушкина, Евгения Белова, Ильи Порошкина и Сергея Устюгова. Второе место заняли россияне Андрей Ларьков, Илья Семиков, Денис Спицов и Андрей Мельниченко. Бронза досталась первой команде Норвегии, писал NEWS.ru.