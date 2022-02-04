Лыжник Устюгов не выступит в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась с NEWS.ru мнением о командном турнире на Олимпийских играх — 2022. Она не считает нужным вообще смотреть его.

Я что, больная, что ли? Зачем мне смотреть этот командный турнир? Ну отстаём мы от американцев — ну и пусть. Ещё догоним и обгоним. Я командный турнир смотреть не буду....