Лыжник Устюгов не выступит в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов не выступит в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Его заменит Артём Мальцев. Об этом
Помимо Мальцева, скиатлон побегут Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов. Старт состоится 6 февраля.
Ранее в пятницу россиянин Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе у мужчин. Танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов остановились на второй сточке, парники Анастасия Мишина и Александр Галлямов тоже заняли второе место.
После первого дня соревнований в командном турнире Олимпийских игр Россия занимает второе место, уступая команде США.