18+

Рубрики

Медиа

Архив

Другие

Лыжник Устюгов не выступит в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Устюгов не выступит в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине
12:33, 04 февраля 2022
Лыжник Устюгов не выступит в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине Сергей Устюгов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов не выступит в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Его заменит Артём Мальцев. Об этом сообщил тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер порталу «Чемпионат.com».

Помимо Мальцева, скиатлон побегут Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов. Старт состоится 6 февраля.

Ранее в пятницу россиянин Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе у мужчин. Танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов остановились на второй сточке, парники Анастасия Мишина и Александр Галлямов тоже заняли второе место.

После первого дня соревнований в командном турнире Олимпийских игр Россия занимает второе место, уступая команде США.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео