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Лыжник Черноусов удалил фотографию с Путиным с подписью «Za спорт, Zа мир»

16:12, 14 марта 2022
Лыжник Черноусов удалил фотографию с Путиным с подписью «Za спорт, Zа мир» Президент РФ Владимир Путин и Илья Черноусов Фото: kremlin.ru
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Бронзовый призёр Сочи-2014 по лыжным гонкам Илья Черноусов удалил из Instagram фото с президентом России Владимиром Путиным. Подпись к публикации гласила: «Za спорт, Zа мир». Фото с главой государства было опубликовано 12 марта.

В мае 2020 года Илья Черноусов перешёл в сборную Швейцарии. До этого он выступал за Россию.

Ранее сообщалось, что биатлонист сборной России Даниил Серохвостов негативно воспринял отказ Союза биатлонистов РФ (СБР) от международных гонок из-за необходимости выступать под нейтральным статусом. По его мнению, нужно было дать спортсменам возможность добегать оставшиеся пять гонок, раз не было полного отстранения.

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