Лыжник Черноусов объяснил, почему он удалил фотографию в поддержку Путина

24 февраля 2014 года. Президент России Владимир Путин (слева) и бронзовый призёр Олимпийских игр в лыжных гонках Илья Черноусов во время церемонии награждения российских призёров XXII зимних Олимпийских игр в Сочи

Бронзовый призёр Сочи-2014 по лыжным гонкам Илья Черноусов заявил, что он не хотел, чтобы ранее опубликованный пост в Instagram с президентом России Владимиром Путиным вызвал столько замешательств и недоразумений. По его словам, он пытался сблизить людей. Ранее лыжник удалил публикацию в поддержку президента страны из социальной сети.

Я искренне сожалею за опубликованную на днях публикацию, которая вызвала столько замешательств и недоразумений. Хочу вас заверить, она была с целью сблизить людей. Я за мир во всём мире, — написал Черноусов в Instagram.

В мае 2020 года Илья Черноусов перешёл в сборную Швейцарии. До этого он выступал за Россию.

Ранее сообщалось, что бронзовый призёр Сочи-2014 по лыжным гонкам Илья Черноусов удалил из Instagram фото с президентом России Владимиром Путиным. Подпись к публикации гласила: «Za спорт, Zа мир». Фото с главой государства было опубликовано 12 марта.