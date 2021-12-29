Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке на 15 км на этапе «Тур де Ски»

Фото: Tomi HÃ„Nninen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россиянка Наталья Непряева заняла третье место в гонке на 10 километров классическим стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски», который проходит в швейцарском Ленцерхайде. Отечественная спортсменка преодолела дистанцию за 27 минут 34,5 секунды.

Непряева уступила лишь финской лыжнице Кертту Нисканен (27 минут 4,0 секунды) и шведке Эббе Андерссон (27 минут 22,2 секунды). При этом Наталья всего на 3,5 секунды опередила ещё одну представительницу...