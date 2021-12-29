Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке на 15 км на этапе «Тур де Ски»

Россиянин Александр Большунов занял второе место в гонке на 15 километров классическим стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски», которая проходит в швейцарском Ленцерхайде. Отечественный лыжник прошёл дистанцию за 35 минут 11 секунд.
Большунов уступил лишь победителю забега — финну Ийво Нисканену, опередившему россиянина на 19,3 секунды. Бронзовую медаль завоевал представитель Норвегии Пол Голберг (+ 25,2).
Помимо Большунова, в топ-10 оказалось ещё двое российских лыжников. Иван Якимушкин занял пятую строчку (+ 34,6), а Денис Спицов — седьмое (+ 55,7).
Также в гонке на 15 километров приняли участие ещё шестеро россиян. Илья Семиков стал 12-м (+ 1:21,4), Алексей Червоткин — 14-м (+ 1:26,3), Артём Мальцев — 16-м (+ 1:28,7), Александр Терентьев — 19-м (+ 1:36,2), Андрей Мельниченко — 28-м (+ 1:59,8), Глеб Ретивых — 52-м (+ 3:02,5).
Ранее сообщалось, что Наталья Непряева заняла третье место в гонке на 10 километров классическим стилем в Ленцерхайде. Отечественная спортсменка преодолела дистанцию за 27 минут 34,5 секунды.