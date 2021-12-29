18+

Рубрики

Медиа

Архив

Другие

Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке на 15 км на этапе «Тур де Ски»

18:21, 29 декабря 2021
Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке на 15 км на этапе «Тур де Ски» Александр Большунов Фото: Tomi HÃ„Nninen/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Россиянин Александр Большунов занял второе место в гонке на 15 километров классическим стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски», которая проходит в швейцарском Ленцерхайде. Отечественный лыжник прошёл дистанцию за 35 минут 11 секунд.

Большунов уступил лишь победителю забега — финну Ийво Нисканену, опередившему россиянина на 19,3 секунды. Бронзовую медаль завоевал представитель Норвегии Пол Голберг (+ 25,2).

Помимо Большунова, в топ-10 оказалось ещё двое российских лыжников. Иван Якимушкин занял пятую строчку (+ 34,6), а Денис Спицов — седьмое (+ 55,7).

Также в гонке на 15 километров приняли участие ещё шестеро россиян. Илья Семиков стал 12-м (+ 1:21,4), Алексей Червоткин — 14-м (+ 1:26,3), Артём Мальцев — 16-м (+ 1:28,7), Александр Терентьев — 19-м (+ 1:36,2), Андрей Мельниченко — 28-м (+ 1:59,8), Глеб Ретивых — 52-м (+ 3:02,5).

Ранее сообщалось, что Наталья Непряева заняла третье место в гонке на 10 километров классическим стилем в Ленцерхайде. Отечественная спортсменка преодолела дистанцию за 27 минут 34,5 секунды.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео