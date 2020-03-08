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Двукратная чемпионка мира среди юниоров 2020 года российская биатлонистка Анастасия Шевченко должна войти в состав национальной команды на этап Кубка мира в Осло.

Анастасия Шевченко грамотно и чётко прошла чемпионат мира по юниорам. Мы планируем её выступление в Осло. Может быть, это будет первый шаг новой звезды российского биатлона, — цитирует президента Союза...