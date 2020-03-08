Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в гонке с общего старта на 50 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Осло.
Большунов преодолел дистанцию за 2 часа 8 минут 5,3 секунды. Вторым стал норвежец Симен Хегстад Крюгер (+ 0,9), бронзу завоевал его соотечественник Эмиль Иверсен (+19,5).
Ранее NEWS.ru писал о том, что Большунов одержал победу в масс-старте на многодневной гонке «Ски Тур», преодолев 34 км за 1 час 19 минут 34,9 секунды. Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо (+51,7 секунды), третьим пришёл его соотечественник Эмиль Иверсен (+51,8).
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