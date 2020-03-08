https://static.news.ru/photo/d62543ce-614f-11ea-ae9a-fa163e074e61_660.jpg Александр Большунов Фото: Mathias Bergeld/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский лыжник Александр Большунов одержал досрочную победу в зачёте Кубка мира в дистанционных гонках, став обладателем «Малого хрустального глобуса».

В текущем сезоне осталось два дистанционных старта. На данный момент в активе россиянина 1293 очка, ближайший преследователь норвежец Шур Рёте уступает Большунову 429 очков и уже не сможет догнать его.

Ранее Большунов завоевал золото в гонке с общего старта на 50 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Осло. Он преодолел дистанцию за 2 часа 8 минут 5,3 секунды. Вторым стал норвежец Симен Хегстад Крюгер (+0,9), бронзу завоевал его соотечественник Эмиль Иверсен (+19,5), писал NEWS.ru.