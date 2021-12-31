Лыжница Сорина завоевала бронзу в гонке на 10 км на этапе «Тур де Ски»

Татьяна Сорина на финише дистанции масс-старта классическим стилем на соревнованиях среди женщин по лыжным гонкам «Тур де Ски» в Оберстдорфе

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Россиянка Татьяна Сорина финишировала третьей в гонке на 10 километров свободным стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе. Спортсменка прошла дистанцию за 21 минуту 31,6 секунды.

Первое место в забеге заняла американская лыжница Джессика Диггинс (21 минута 30,8 секунды). На второй строчке расположилась шведская спортсменка Фрида Карлссон, уступившая визави 0,5 секунды.

Помимо Сориной в забеге приняли участие ещё шестеро российских спортсменок. Наталья Непряева отстала от Диггинс на восемь секунд и заняла восьмое место. Анастасия Рыгалина финишировала 40-й (+1.06,7), Екатерина Смирнова — 42-й (+1.22,1), Лилия Васильева — 44-й (+1.24,0), Христина Мацокина завершила гонку на 56-й строчке (+1.53,1), а Яна Кирпиченко — на 61-й (+2.28,5).

Ранее Непряева заняла третье место в гонке на 10 километров классическим стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски», который проходит в швейцарском Ленцерхайде. Отечественная спортсменка преодолела дистанцию за 27 минут 34,5 секунды.