Лыжница Непряева заявила, что её били по палкам в финальной гонке

Российская лыжница Наталья Непряева заявила, что соперницы били её по палкам в финальной гонке на «Тур де Ски», сообщает «Матч ТВ». В заключительной гонке спортсменка заняла четвёртое место, но это не помешало занять ей первое место в общем зачёте.

Было много моментов, когда били по палкам. Но я старалась идти за Джессикой, затем долго шла за Таней (Диггинс и Сориной), иногда она меня пропускала, старались помогать друг другу, — сказала Непряева.

Наталья Непряева стала первой лыжницей из России, выигравшей «Тур де Ски». В мужском зачёте россияне несколько раз побеждали в многодневке. Дважды это делал Александр Большунов. По одному разу одерживали победу Александр Легков и Сергей Устюгов.

«Тур де Ски» проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии.

Ранее сообщалось, что Непряева завоевала золото в спринте классическим стилем «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Лыжница также выиграла классический масс-старт на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме.