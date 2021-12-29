Лыжница Непряева завоевала бронзу в гонке на 10 км на этапе «Тур де Ски»

Читайте нас в Google Новости

Россиянка Наталья Непряева заняла третье место в гонке на 10 километров классическим стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски», который проходит в швейцарском Ленцерхайде. Отечественная спортсменка преодолела дистанцию за 27 минут 34,5 секунды.

Непряева уступила лишь финской лыжнице Кертту Нисканен (27 минут 4,0 секунды) и шведке Эббе Андерссон (27 минут 22,2 секунды). При этом Наталья всего на 3,5 секунды опередила ещё одну представительницу Финляндии Кристу Пярмякоски.

Также в десятку сильнейших по итогам забега вошли Юлия Ступак (+ 48,1) и Татьяна Сорина (+ 48,3), занявшие седьмую и восьмую строчку соответственно. При этом Лилия Васильева стала 23-й (+ 1:24,4), Яна Кирпиченко — 28-й (+ 1:32,7), Екатерина Смирнова — 36-й (+ 1:47,9), Христина Мацокина — 46-й (+ 2:03,7), Анастасия Рыгалина — 62-й (+ 2:37,7).

Ранее лыжница сборной России Вероника Степанова отреагировала на слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, заявившей, что она никто. Спортсменка поддержала Вяльбе, отметив, что звезда — это Ольга Бузова. Вероника Степанова пропускает «Тур де Ски» из-за отравления. Ранее Вяльбе назвала болезнь спортсменки непонятной и странной.