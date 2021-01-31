Лыжница Наталья Непряева перенесла операцию на руке

https://static.news.ru/photo/00286920-63d0-11eb-8b8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/natali_nepryaeva

Российской лыжнице Наталье Непряевой, получившей перелом пальцев в ходе гонки на этапе Кубка мира в шведском Фалуне, сделали операцию на руке.

Об этом РИА Новости рассказал главный врач сборной РФ Роман Эрлихман. Он отметил, что процедура прошла успешно.

Сроки восстановления составят 3-4 недели. Сама операция проходила около часа. Операция и травма довольно серьёзные: необходимо было правильно сопоставить кости, — сказал медик.

Старший врач сборной России Юрий Бородавко сообщил, что у лыжницы мало шансов выступить на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, который начнётся 25 февраля. Спортсменке в ходе операции установили пластину на 30 дней.

Непряева упала и получила травму во время гонки на 10 километров 29 января. 8 января она завоевала золотую медаль масс-старта на этапе многодневки «Тур де Ски». Россиянка преодолела дистанцию в 10 км классическим стилем за 30 минут 35,5 секунды, передавал NEWS.ru.

Ранее лыжные сборные России, Швеции и Франции были оштрафованы за нарушение масочного режима на «Тур де Ски». Позже стало известно, что Непряева была в числе нарушителей.