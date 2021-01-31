Лыжница Наталья Непряева перенесла операцию на руке

Российской лыжнице Наталье Непряевой, получившей перелом пальцев в ходе гонки на этапе Кубка мира в шведском Фалуне, сделали операцию на руке.
Об этом РИА Новости
Сроки восстановления составят 3-4 недели. Сама операция проходила около часа. Операция и травма довольно серьёзные: необходимо было правильно сопоставить кости, — сказал медик.
Старший врач сборной России Юрий Бородавко сообщил, что у лыжницы мало шансов выступить на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, который начнётся 25 февраля. Спортсменке в ходе операции установили пластину на 30 дней.
Непряева упала и получила травму во время гонки на 10 километров 29 января. 8 января она завоевала золотую медаль масс-старта на этапе многодневки «Тур де Ски». Россиянка преодолела дистанцию в 10 км классическим стилем за 30 минут 35,5 секунды, передавал NEWS.ru.
Ранее лыжные сборные России, Швеции и Франции были оштрафованы за нарушение масочного режима на «Тур де Ски». Позже стало известно, что Непряева была в числе нарушителей.