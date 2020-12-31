Лыжниц из России не отстранят за нарушение масочного режима на «Тур де Ски»

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Дисквалификация за нарушение эпидемиологического протокола во время лыжной многодневки «Тур де Ски» российским спортсменам не грозит.

Об этом рассказали в Международной федерации лыжного спорта (FIS), сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что о возможных санкциях в отношении спортсменов из России ранее заявили зарубежные СМИ. Так, после окончания соревнований без масок были замечены несколько лыжников, в том числе россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак.

Нет, спортсмены не будут отстранены от участия в «Тур де Ски» за то, что не носят маски. Однако, как уже говорилось, спортсменам и всем причастным к соревнованиям лицам настоятельно рекомендуется их носить, — отметили в FIS.

Многодневка началась в первый день 2021 года и продлится до 10 января.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лыжница Юлия Ступак взяла серебряную награду в гонке с общего старта на 10 км классическим стилем в рамках этапа многодневки «Тур де Ски». Соревнования проходят в швейцарской коммуне Валь-Мюстаир. Первое место заняла представительница Швеции Линн Сван, которая прошла трассу за 30 минут 9,9 секунды, обогнав россиянку на 0,7 секунды.