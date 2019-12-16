https://static.news.ru/photo/d1021fe8-2059-11ea-ad68-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Представители Navka Show анонсировали сказку «Спящая красавица. Легенда двух королевств», в которой выступит олимпийская чемпионка Алина Загитова. Фигуристка исполнит в спектакле на льду главную роль.

В анонсе, размещённом на странице Navka Show в Instagram, приводятся пять небезынтересных фактов из жизни 17-летней спортсменки.

В частности, отмечается, что в первый год жизни Загитова не имела имени. Родители не могли определиться с ним, пока не увидели феерическое выступление на чемпионате мира по художественной гимнастике Алины Кабаевой.

Оказалось, что Загитова росла в спортивной семье, что в фигурное катание её привела мама, которая хотела, но не смогла добиться успеха в этом виде спорта. Также поклонникам напомнили, что за Алиной остаются пять мировых рекордов в состязаниях юниоров. Отдельно отмечена удивительная выносливость фигуристки, которая, как утверждается, не знает усталости.

Сказку о Спящей красавице будут показывать две недели в ДС «Мегаспорт» в Москве. Первое выступление запланировано на 25 декабря.

Ранее NEWS.ru сообщал, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка списала приостановление карьеры Алины Загитовой на усталость спортсменки. Она также отметила, что рада продолжению выступлений Загитовой в её шоу. Навка выразила надежду, что 17-летняя фигуристка приобретёт для себя что-то новое, научится ещё большему актёрскому мастерству.