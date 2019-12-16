Алина Загитова Алина Загитова Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Представители Navka Show анонсировали сказку «Спящая красавица. Легенда двух королевств», в которой выступит олимпийская чемпионка Алина Загитова. Фигуристка исполнит в спектакле на льду главную роль.

В анонсе, размещённом на странице Navka Show в Instagram, приводятся пять небезынтересных фактов из жизни 17-летней спортсменки.

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5 интересных фактов о Алине Загитовой 1) Имя. По признанию родителей Алины, новорожденная дочка почти год жила без имени. Они никак не могли подобрать подходящий вариант для своей дочки, но однажды они увидели триумфальное выступление Алины Кабаевой на чемпионате мира по художественной гимнастике. В честь этой великой спортсменки родители и назвали свою малышку. 2) Алина Загитова является обладательницей пяти мировых рекордов в юниорских соревнованиях. 3) Удивительная выносливость. Спортсменка не чувствует усталости. Такое качество позволяет ей катать очень сложную программу, где все прыжки приходятся на вторую часть. Именно Алина Загитова стала первой фигуристкой, на которой опробовали этот опыт. 4) Алина с самого детства воспитывалась в спортивной атмосфере. Всё потому, что её отец известный ижевский хоккеист Ильназ Загитов. Младшая сестра Алины Сабина Загитова также занимается фигурным катанием. 5) На лёд Алину привела мама, воплотив в дочери свою несбывшуюся мечту. Когда-то она сама пробовала заниматься фигурным катанием, но у неё не сложилось. Оценить мастерство Алины в сможете на нашей сказке — «Спящая Красавица. Легенда двух королевств» с 27 декабря по 7 января в ДС «Мегаспорт». Билеты на сайте navka.show (активная ссылка в описании профиля). @azagitova @teamzagitova @zagitova.team @tatiana_navka #навкашоу #алиназагитова #татьянанавка #москва

Публикация от Navka Show (@navka_show)

В частности, отмечается, что в первый год жизни Загитова не имела имени. Родители не могли определиться с ним, пока не увидели феерическое выступление на чемпионате мира по художественной гимнастике Алины Кабаевой.

Оказалось, что Загитова росла в спортивной семье, что в фигурное катание её привела мама, которая хотела, но не смогла добиться успеха в этом виде спорта. Также поклонникам напомнили, что за Алиной остаются пять мировых рекордов в состязаниях юниоров. Отдельно отмечена удивительная выносливость фигуристки, которая, как утверждается, не знает усталости.

Сказку о Спящей красавице будут показывать две недели в ДС «Мегаспорт» в Москве. Первое выступление запланировано на 25 декабря.

Ранее NEWS.ru сообщал, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка списала приостановление карьеры Алины Загитовой на усталость спортсменки. Она также отметила, что рада продолжению выступлений Загитовой в её шоу. Навка выразила надежду, что 17-летняя фигуристка приобретёт для себя что-то новое, научится ещё большему актёрскому мастерству.

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