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Три этапа «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике, которые должны были состояться в мае, перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Этапы должны были пройти в Стокгольме (24 мая), Неаполе или Риме (28 мая) и Рабате (31 мая). Ранее также были перенесены три первых этапа сезона в Катаре и Китае. Новые даты будут объявлены позже, сообщается на официальном сайте турнира.

Слушания дела между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) перенесены на июнь в связи с пандемией коронавируса, писал NEWS.ru.