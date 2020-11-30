Самым ценным игроком Евролиги в ноябре признали баскетболиста ЦСКА

https://static.news.ru/photo/5f4377f8-3304-11eb-a7ca-fa163e074e61_660.jpg Майк Джеймс Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство Евролиги признало разыгрывающего баскетбольного клуба ЦСКА (Москва) Майка Джеймса самым ценным игроком ноября.

Об этом сообщает пресс-служба турнира. Американский легионер российской команды стал самым результативным игроком Евролиги в ноябре, набрав 90 очков (18 очков в среднем за матч). «Армейцы» одержали победы во всех пяти играх месяца.

После 11 встреч ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Евролиги, у москвичей восемь побед и три поражения. На первом месте «Барселона» — у каталонцев столько же побед, но на один проигранный матч меньше.

В матче ЦСКА — «Реал» (74:73) Джеймс набрал 28 очков. При этом наставник «армейцев» Димитрис Итудис заявил, что американец не показал свою лучшую игру и часто ошибался, передавал NEWS.ru. В то же время, по мнению капитана команды Никиты Курбанова, именно игра Джеймса настроила коллектив положительно и позволила завершить матч успешно.