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Самым ценным игроком Евролиги в ноябре признали баскетболиста ЦСКА

14:59, 30 ноября 2020
Майк Джеймс Майк Джеймс Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство Евролиги признало разыгрывающего баскетбольного клуба ЦСКА (Москва) Майка Джеймса самым ценным игроком ноября.

Об этом сообщает пресс-служба турнира. Американский легионер российской команды стал самым результативным игроком Евролиги в ноябре, набрав 90 очков (18 очков в среднем за матч). «Армейцы» одержали победы во всех пяти играх месяца.

После 11 встреч ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Евролиги, у москвичей восемь побед и три поражения. На первом месте «Барселона» — у каталонцев столько же побед, но на один проигранный матч меньше.

В матче ЦСКА — «Реал» (74:73) Джеймс набрал 28 очков. При этом наставник «армейцев» Димитрис Итудис заявил, что американец не показал свою лучшую игру и часто ошибался, передавал NEWS.ru. В то же время, по мнению капитана команды Никиты Курбанова, именно игра Джеймса настроила коллектив положительно и позволила завершить матч успешно.

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