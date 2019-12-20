https://static.news.ru/photo/dabeee3c-24b2-11ea-9376-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Ernst Wukits/www.imago-images.de/Global Look Press

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё занял первое место в гонке с общего старта на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит во французском городе Анси.

Победитель преодолел дистанцию 15 км за 41 минуту 36,3 секунды, допустив один промах на четырёх огневых рубежах. Второе место занял француз Эмильен Жаклен (+42,1; 1), третье — норвежец Тарьей Бё (+51,8; 1).

Российский биатлонист Александр Логинов занял 11-е место (+2.17,4; 2), Никита Поршнев финишировал 18-м (+3.18,4; 1). Матвей Елисеев занял предпоследнее, 29-е место. Его отставание составило 6 минут 8 секунд, несмотря на то, что он прошёл всю гонку без промахов.

Ранее Йоханнес Бё занял первое место в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира во Франции, писал NEWS.ru.