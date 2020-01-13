Кенто Момота, лучший бадминтонист мира, в Малайзии угодил в ДТП со смертельным исходом.
Как пишет BBC, спортсмен вместе с друзьями после победы на престижном турнире направлялся в аэропорт на арендованном авто. По пути к конечной точке маршрута машина угодила в 30-тонный грузовик.
В итоге погиб водитель автомобиля, а Момота отделался ранами лица и переломом носа. Сейчас он находится в больнице.
Ранее NEWS.ru писал, что Мотогонщик погиб во время седьмого этапа ралли-рейда «Дакар».
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