https://static.news.ru/photo/48e65976-3620-11ea-9cc1-fa163e074e61_660.jpg Кенто Момота Фото: Xia Lei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кенто Момота, лучший бадминтонист мира, в Малайзии угодил в ДТП со смертельным исходом.

Как пишет BBC, спортсмен вместе с друзьями после победы на престижном турнире направлялся в аэропорт на арендованном авто. По пути к конечной точке маршрута машина угодила в 30-тонный грузовик.

В итоге погиб водитель автомобиля, а Момота отделался ранами лица и переломом носа. Сейчас он находится в больнице.

Ранее NEWS.ru писал, что Мотогонщик погиб во время седьмого этапа ралли-рейда «Дакар».