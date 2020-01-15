https://static.news.ru/photo/ea6f211e-37a7-11ea-97b9-fa163e074e61_660.jpg Лариса Куклина Фото: Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские биатлонистки остались без медалей в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Первое место заняла норвежка Тириль Экхофф, преодолев 7,5 км за 18 минут 55,5 секунды без промахов. Второе место заняла шведка Ханна Эберг (+29,7; 0), третьей стала итальянка Доротея Вирер (+36,8; 0).

Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, которая заняла 36-е место (+1.54,1; 0), Екатерина Юрлова-Перхт — 37-е (+1.56,0; 0). Кристина Резцова финишировала 42-й (+2.00,3; 1), Ирина Старых — 60-й (+2.27,2; 2), Светлана Миронова — 77-й (+3.00,3; 3).

Ранее сборная России по биатлону заняла второе место в смешанной эстафете на юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне. В составе команды России выступали Алёна Мохова, Анастасия Зенова, Денис Иродов и Олег Домичек, писал NEWS.ru.