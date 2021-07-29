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Лучница Елена Осипова впервые стала призёром Игр в личном зачёте

11:13, 30 июля 2021
Лучница Елена Осипова впервые стала призёром Игр в личном зачёте Елена Осипова Фото: Alessandra Tarantino/AP/ТАСС
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Российская лучница Ирина Осипова на дебютных для себя Олимпийских играх в Токио вышла в финал, где вела по ходу матча, но уступила сопернице из Южной Кореи Сан Ан со счётом 6:5. В упорной борьбе кореянка давала сопернице шансы. Спортсменки поочерёдно перехватывали преимущество, но в решающий момент более хладнокровной оказалась Ан.

Ранее Ирина уже завоёвывала серебро, но в командных состязаниях, где также на пути к победе стали соперницы из Кореи. Решающим и тяжелейшим для Осиповой матчем стала встреча с опытной итальянкой Лусиллой Боари, которую спортсменка из Таганрога выиграла всухую.

Как сообщалось ранее, женская сборная России по стрельбе из лука на олимпийском турнире в 1/8 финала одержала победу над командой с Украины.

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