Лучница Елена Осипова впервые стала призёром Игр в личном зачёте

Российская лучница Ирина Осипова на дебютных для себя Олимпийских играх в Токио вышла в финал, где вела по ходу матча, но уступила сопернице из Южной Кореи Сан Ан со счётом 6:5. В упорной борьбе кореянка давала сопернице шансы. Спортсменки поочерёдно перехватывали преимущество, но в решающий момент более хладнокровной оказалась Ан.

Ранее Ирина уже завоёвывала серебро, но в командных состязаниях, где также на пути к победе стали соперницы из Кореи. Решающим и тяжелейшим для Осиповой матчем стала встреча с опытной итальянкой Лусиллой Боари, которую спортсменка из Таганрога выиграла всухую.

Как сообщалось ранее, женская сборная России по стрельбе из лука на олимпийском турнире в 1/8 финала одержала победу над командой с Украины.