«Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Майами Хит» в первом матче финала НБА

https://static.news.ru/photo/8b24a608-0398-11eb-b801-fa163e074e61_660.jpg Фото: lakers/twitter.com

В первом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) победитель Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал убедительную победу над лучшим клубом «Востока» «Майами Хит» — 116:98 (31:28, 34:20, 28:19, 23:31).

Самыми результативными в составе «Лейкерс» стали Энтони Дэвис (34 очка, 9 подборов, 5 результативных передач) и Леброн Джеймс (25 очков, 13 подборов, 9 передач).

У «Хит» лучшую результативность показали Джимми Батлер (23 очка и 5 «ассистов») и Кендрик Нанн (18 очков и 5 подборов).

Второй поединок серии между «Лос-Анджелесом» и «Майами», проходящей из-за коронавируса без зрителей в Орландо, состоится в ночь с 2 на 3 октября.

«Лейкерс» добрались до финала Западной конференции впервые за десять лет, писал ранее NEWS.ru.