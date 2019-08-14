Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» подписал контракт с тяжелым форвардом Джонни О’Брайантом.
Как сообщает Eurohoops, уже в ближайшее время «железнодорожники» подтвердят переход баскетболиста, который за свою карьеру успел поиграть в НБА за «Шарлотт», «Денвер» и «Финикс».
В минувшем розыгрыше Евролиги О’Брайант набирал в среднем более 10 очков за матч, совершая около 6 подборов.
Ранее News.ru писал, что Янис Тимма объяснил свое решение остаться в «Химках», с которыми он подписал длительное соглашение.