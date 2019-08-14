https://static.news.ru/photo/29389666-be7a-11e9-b679-fa163e074e61_660.jpg Джонни О’Брайант Фото: Jon Kline/wikimedia.org

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» подписал контракт с тяжелым форвардом Джонни О’Брайантом.

Как сообщает Eurohoops, уже в ближайшее время «железнодорожники» подтвердят переход баскетболиста, который за свою карьеру успел поиграть в НБА за «Шарлотт», «Денвер» и «Финикс».

В минувшем розыгрыше Евролиги О’Брайант набирал в среднем более 10 очков за матч, совершая около 6 подборов.

Ранее News.ru писал, что Янис Тимма объяснил свое решение остаться в «Химках», с которыми он подписал длительное соглашение.