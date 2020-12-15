Логотип ЧМ-2022 по волейболу вдохновлён культурным достоянием России

https://static.news.ru/photo/a414343c-3ec9-11eb-8e9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международная федерация волейбола (FIVB) презентовала официальный логотип чемпионата мира по волейболу среди мужских команд 2022 года в России.

Официальный логотип Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 вдохновлён моментом прыжка волейболиста. Контуры логотипа представляют собой динамичные линии, стремящиеся вверх и формирующие образ трофея, — говорится в сообщении «Оргкомитета волейбол 2022».

Отмечается, что цветовая гамма логотипа основан на цветах государственных символов стран-организаторов: для Польши и Нидерландов (женский чемпионат - NEWS.ru) это красный, белый и оранжевый, для России (мужской) — белый, синий, красный.

Элементами фирменного стиля стали ленты, напоминающие фрагменты волейбольного мяча, а также направление движения спортсмена по площадке. Ленты отражают выдающиеся индивидуальные и командные усилия, необходимые для достижения главной цели. Ещё один важный элемент фирменного стиля – паттерн, поддерживающий общий стиль логотипа и лент. Узор паттерна вдохновлен культурным и историческим достоянием России, узнаваемыми элементами и изображениями, а также ключевыми атрибутами волейбола (мяч, сетка и силуэты игроков).

Как сообщалось, мужской ЧМ в России пройдёт в 10 российских городах с 26 августа по 11 сентября. Матчи примут Санкт-Петербург, Москва, Красноярск, Новосибирск, Кемерово, Уфа и Екатеринбурга. Матч-открытие состоится в Ледовом дворце в Питере, писал NEWS.ru.