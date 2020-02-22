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Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв считает, что личный тренер Александр Касперович виноват в обысках, которые были проведены в отеле сборной России по биатлону.

Что касается Касперовича, я не понимаю, зачем так подставлять всех? Что он там делал, если он не аккредитован? СБР в этом отношении должен провести своё расследование, — цитирует Дегтярёва ТАСС....