https://static.news.ru/photo/0540241e-5573-11ea-9fdf-fa163e074e61_660.jpgАлександр ЛогиновФото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что Александру Логинову ничего не грозит за то, что его личный тренер Александр Касперович был на чемпионате мира под чужой аккредитацией.
Саше в этой истории ничего не грозит, это то, что я вижу по документам. Касперович просто живёт в гостинице сборной России, но в качестве туриста. При этом Касперович бегал здесь с чужой аккредитаций там, где ему не положено, — цитирует Драчёва ТАСС.
Ранним утром 22 февраля итальянские полицейские пришли обыскивать одну из гостиниц Антхольца, где разместились российские биатлонисты. Причиной, как сообщил NEWS.ru глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв, послужило обращение Международного союза биатлонистов (IBU), в котором было сказано, что тренер Логинова Александр Касперович скрывается под чужой аккредитацией и провозит на ЧМ запрещённые препараты.