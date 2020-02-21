Фото: Thomas Lovelock For Ois/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР) провела плановое заседание по вопросам лёгкой атлетики. В рамках встречи обсуждались основные аспекты подготовки и проведения выборов нового президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), которые состоятся 28 февраля.

В частности, были сформированы критерии допуска кандидатов, которые рекомендуется в обязательном порядке отражать в предвыборных программах, сообщается в пресс-релизе ВФЛА. Кандидатам необходимо представить план по восстановлению рабочих контактов с Международной...