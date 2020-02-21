Россиянка Диана Логинова заняла второе место на юношеском чемпионате мира по санному спорту, который проходит в немецком Оберхофе.
Золотую медаль завоевала немка Джессика Дегенхардт (1 минута 23,315 секунды). Отставание Логиновой составило 0,016 секунды. Третьей стала австрийка Лиза Шульте (+0,072).
Ранее сборная России досрочно выиграла медальный зачёт чемпионата мира по санному спорту, который прошёл в Сочи, писал NEWS.ru. Россиянам никогда не удавалось побеждать на ЧМ в общем зачёте.
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