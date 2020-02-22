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Российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал, с какими трудностями ему пришлось столкнуться на первом этапе эстафеты на чемпионате мира в Италии.

На первом кругу кому-то сломали палку, и когда он начал перестраиваться после того, как ему выдали запасную, он зацепил меня и мне тоже сломал палку. Я бежал около 300 метров,...