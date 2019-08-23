https://static.news.ru/photo/44750236-c5a8-11e9-9862-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский биатлонист Александр Логинов сделал заявление на своей странице в Instagram о подписании контракта с Союзом биатлонистов России (СБР).

Если мне не дадут выступать и это чем-то поможет СБР, я буду только рад. Конечно, все хотят бегать — и СБР заявляет спортсменов, у них есть на это право. Но я не вышел на биржу труда, а СБР — взял и подписал меня, а теперь может диктовать любые условия. Это не так, — написал ведущий биатлонист страны.

Кроме того, 27-летний спортсмен отметил, что ни он, ни команда не нуждаются в финансовой поддержке от СБР и будет продолжать отстаивать интересы ребят до конца.

Но я такой человек: буду до конца вместе с командой, буду отстаивать её интересы, — заверил он.

Конфликт развивается на протяжении трёх месяцев. Лидер мужской сборной России отказывается подписать контракт с Союзом биатлонистов России, потому что его не устраивает разделение спонсорских денег. СБР грозится не допустить бунтовщиков до соревнований или не дать им экипировку и инвентарь, писал News.ru.