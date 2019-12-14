https://static.news.ru/photo/a5fb6020-1e7e-11ea-8514-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебряную медаль в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Первое место завоевал норвежец Йоханнес Бё, преодолев дистанцию 12,5 км за 31 минуту 27 секунд. Логинов отстал от победителя на 33,5 секунды. Третье место занял француз Эмильен Жаклен (+40,5). Вся тройка спортсменов прошла четыре огневых рубежа без промахов.

Россиянин Матвей Елисеев занял 11-е место, Дмитрий Малышко — 25-е, Евгений Гараничев — 34-е.

Ранее Логинов стал обладателем бронзовой медали по итогам спринтерской гонки на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, писал NEWS.ru.